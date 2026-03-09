Salerno prende forma il mini palazzetto dello sport | tetto ormai ultimato

A Salerno sono in corso i lavori per la costruzione di un mini palazzetto dello sport tra i quartieri Mariconda e Mercatello. Il tetto dell'edificio è stato completato e si sta procedendo con le altre fasi di realizzazione. Le opere avanzano a ritmo sostenuto, coinvolgendo operai e imprese impegnate nella realizzazione della struttura.

La nuova struttura sportiva, pensata per ospitare le cosiddette discipline "minori", dovrebbe essere consegnata entro il mese di maggio Proseguono a ritmo sostenuto i lavori per il nuovo mini palazzetto dello sport tra i quartieri Mariconda e Mercatello. In questi giorni - come mostrano le foto di Antonio Capuano - è stata quasi ultimata la copertura in legno lamellare, uno degli elementi più visibili della struttura che sta attirando la curiosità di residenti e appassionati di sport della zona. La nuova struttura sportiva, pensata per ospitare le cosiddette discipline "minori", sta progressivamente prendendo forma e rappresenterà un importante punto di riferimento per le attività sportive del territorio.