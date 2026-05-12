Salerno completato il piccolo Palazzetto dello Sport nel quartiere Mariconda

A Mariconda, tra Mercatello e il Quartiere Europa, è stato ultimato un nuovo Palazzetto dello Sport. La struttura, di dimensioni ridotte, è polifunzionale e moderna. La costruzione è stata finanziata con fondi Pnrr destinati a progetti per lo sport e l’inclusione sociale. La struttura si inserisce nel quartiere come un nuovo spazio dedicato alle attività sportive e ricreative.

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