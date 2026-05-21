Canottaggio gli equipaggi dell’Italia per gli Europei Under 19 di Brandeburgo
Sabato 23 e domenica 24 maggio si svolgeranno a Brandeburgo, in Germania, gli Europei Under 19 di canottaggio 2026. L’Italia parteciperà con equipaggi in tutte le quattordici specialità previste, inclusi il doppio e l’otto misto. La partecipazione italiana coinvolge atleti di diverse regioni e le competizioni si terranno sul lago locale, con le batterie e le finali programmate durante i due giorni di gara. La manifestazione rappresenta un appuntamento importante per le giovani promesse del canottaggio europeo.
Si disputeranno sabato 23 e domenica 24 maggio a Brandeburgo, in Germania, gli Europei Under 19 2026 di canottaggio: l’Italia sarà presente alla rassegna continentale di categoria in tutte le 14 specialità in programma, essendo previsti anche doppio ed otto misti. Al termine del raduno di Piediluco è stato diramato l’elenco dei 50 azzurrini convocati, che andranno a formare i 14 equipaggi in gara in Germania: nel complesso saranno al via della manifestazione 444 atleti provenienti da 32 Nazioni. A comporre lo staff tecnico e medico dell’Italia saranno l’head coach Luigi De Lucia, i tecnici Paola Grizzetti, Gaia Tagliabue, Daniele Barone, Gabriele Braghiroli, Vittorio Serralunga, Carlo Vedana, Spartaco Barbo, il medico Francesca Grasso, l’osteopata Giampietro Di Lello ed il fisioterapista Marco Nait. 🔗 Leggi su Oasport.it
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