Canottaggio gli equipaggi dell’Italia per gli Europei Under 19 di Brandeburgo

Sabato 23 e domenica 24 maggio si svolgeranno a Brandeburgo, in Germania, gli Europei Under 19 di canottaggio 2026. L’Italia parteciperà con equipaggi in tutte le quattordici specialità previste, inclusi il doppio e l’otto misto. La partecipazione italiana coinvolge atleti di diverse regioni e le competizioni si terranno sul lago locale, con le batterie e le finali programmate durante i due giorni di gara. La manifestazione rappresenta un appuntamento importante per le giovani promesse del canottaggio europeo.

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Si disputeranno sabato 23 e domenica 24 maggio a Brandeburgo, in Germania, gli Europei Under 19 2026 di canottaggio: l’Italia sarà presente alla rassegna continentale di categoria in tutte le 14 specialità in programma, essendo previsti anche doppio ed otto misti. Al termine del raduno di Piediluco è stato diramato l’elenco dei 50 azzurrini convocati, che andranno a formare i 14 equipaggi in gara in Germania: nel complesso saranno al via della manifestazione 444 atleti provenienti da 32 Nazioni. A comporre lo staff tecnico e medico dell’Italia saranno l’head coach Luigi De Lucia, i tecnici Paola Grizzetti, Gaia Tagliabue, Daniele Barone, Gabriele Braghiroli, Vittorio Serralunga, Carlo Vedana, Spartaco Barbo, il medico Francesca Grasso, l’osteopata Giampietro Di Lello ed il fisioterapista Marco Nait. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Canottaggio, gli equipaggi dell’Italia per gli Europei Under 19 di Brandeburgo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video TALENT ZONE| Canottaggio Talk con il campione mondiale Josef Marvucic Sullo stesso argomento Pallamano, definite le avversarie dell’Italia nel girone di qualificazione per gli Europei 2028Saranno Germania, Belgio e Slovacchia le avversarie dell’Italia nelle qualificazioni per la prossima edizione dei Campionati Europei di pallamano,... Europei lotta 2026, gli iscritti dell’Italia: assenti Aurora Russo e Frank ChamizoAppuntamento da lunedì 20 a domenica 26 aprile in quel di Tirana per i Campionati d’Europa di lotta 2026, primo grande appuntamento internazionale... Canottaggio, gli equipaggi dell’Italia per gli Europei Under 19 di BrandeburgoSi disputeranno sabato 23 e domenica 24 maggio a Brandeburgo, in Germania, gli Europei Under 19 2026 di canottaggio: l'Italia sarà presente alla rassegna ... oasport.it Europei under 19, la Canottieri Corgeno cala il tris azzurroSul Beetzsee di Brandeburgo in gara Ribolzi nel singolo, Gerosa e Aroldi nell'otto. In azzurro anche la timoniera Maroni della Canottieri Monate ... varesenews.it