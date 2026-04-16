Judo Odette Giuffrida in finale per il bronzo agli Europei Fuori Scutto e gli altri azzurri

Nella mattinata dei Campionati Europei di judo 2026, in corso a Tbilisi, l’Italia ha visto alcuni dei suoi rappresentanti uscire di scena nelle prime fasi. Tra i risultati più rilevanti, Odette Giuffrida si è qualificata per la finale per il podio di bronzo, mentre altri atleti azzurri, tra cui Scutto, sono stati eliminati. La giornata si è aperta con una sessione che non ha portato molte soddisfazioni per la squadra italiana.

Si apre con una sessione mattutina piuttosto deludente l’avventura della spedizione italiana nella giornata inaugurale dei Campionati Europei di judo 2026, in corso di svolgimento presso l’Olympic Sport Palace di Tbilisi. Quattro dei cinque azzurri in gara oggi sono stati eliminati purtroppo prima dei quarti di finale vedendo sfumare l’ipotesi di accedere al Final Block pomeridiano, mentre Odette Giuffrida ha tenuto alta la bandiera tricolore restando in corsa per una medaglia. La campionessa romana, due volte medagliata olimpica e quinta testa di serie del tabellone nei -52 kg, ha vinto la Pool B battendo in maniera convincente...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Judo, Odette Giuffrida in finale per il bronzo agli Europei. Fuori Scutto e gli altri azzurri Gefen PRIMO VS Odette GIUFFRIDA | Abu Dhabi Grand Slam 2025 | BRONZE -52 kg Notizie correlate LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: subito Assunta Scutto e Odette GiuffridaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima giornata degli... LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: Assunta Scutto e Odette Giuffrida inseguono una medagliaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima giornata degli... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: subito Assunta Scutto e Odette Giuffrida; Campionati europei di judo 2026 a Tbilisi: programma, la squadra dell'Italia e dove vedere le gare; Europei Judo 2026 Tbilisi: programma, orari e dove vedere Scutto e Giuffrida; Europei di Judo a Tbilisi, l’Italia con 15 atleti in gara: obiettivo medaglie. LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: Giuffrida sconfitta in semifinale, sarà finale per il bronzo!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.53 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale dell'elimination round della prima giornata degli Europei di judo ... oasport.it Judo Europei 2026: Scutto e Giuffrida, l'Italia sogna medaglieEuropei di judo 2026 a Tbilisi: subito in gara Scutto e Giuffrida, attese protagoniste nelle categorie femminili ... it.blastingnews.com Ben 644 gli atleti protagonisti al Bella Italia EFA Village sulle orme dei grandi campioni Fabio Basile, Odette Giuffrida e Alice Bellandi - facebook.com facebook