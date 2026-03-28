Un gruppo di ricerca dell’Università di Ferrara ha ricevuto il Premio Henry Goldman per la ricerca scientifica. La premiazione riguarda uno studio clinico condotto nel campo dell’odontoiatria. Il riconoscimento è stato assegnato in occasione di una cerimonia ufficiale dedicata alla valorizzazione di innovazioni e risultati nel settore odontoiatrico.

È stato assegnato il prestigioso Premio Henry Goldman per la ricerca scientifica a uno studio clinico condotto da un gruppo di ricerca dell’Università di Ferrara. Il riconoscimento è stato conferito in occasione della 24esima edizione del Congresso nazionale della società italiana di parodontologia e implantologia. Lo studio si inserisce nel filone della chirurgia rigenerativa avanzata, con particolare attenzione all’ottimizzazione degli esiti implantari in condizioni anatomiche complesse. Il lavoro è stato realizzato da un team multidisciplinare composto, oltre che dal professore ordinario di Malattie odontostomatologiche di Unife, nonché direttore di Odontoiatria provinciale, Leonardo Trombelli, dai ricercatori di Unife Chiara Franzini e Mattia Severi, e dalle dottoresse Giorgia Valpiani e Emma Pedarzani. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

© Ferraratoday.it - L’Odontoiatria di Ferrara si aggiudica il premio ‘Henry Goldman’ per la ricerca scientifica

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