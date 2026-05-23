Il film con Penélope Cruz ha ricevuto circa 20 minuti di applausi e lacrime al termine della proiezione al Palais des Festivals. Quando le luci si sono riaccese, il pubblico non si è mosso, rimanendo in silenzio nella sala. La proiezione si è conclusa il 21 maggio 2026.

Quando le luci si sono riaccese nella sala del Palais des Festivals il 21 maggio 2026, nessuno si è mosso. Per venti minuti interi, il pubblico del Festival di Cannes ha applaudito in piedi La bola negra, l’epopea queer spagnola firmata da Los Javis. Venti minuti sono un’eternità nel linguaggio non verbale dei festival cinematografici, una vera e propria dichiarazione d’amore caratterizzata da mani arrossate e occhi lucidi. Si tratta di una delle ovazioni più lunghe nella storia recente della manifestazione, e già questo basterebbe a renderla notizia. Ma c’è molto di più dietro questo trionfo. La bola negra, tradotto come T he Black Ball in... 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Cannes resta senza fiato: 20 minuti di applausi e lacrime per il film con Penélope Cruz

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