Avevano fatto il giro del mondo le fotografie di Johnny Depp sul set di Day Drinker, completamente irriconoscibile. Da allora è salita l’attesa per il nuovo lungometraggio che lo vede protagonista insieme a Penélope Cruz. Oggi qualcosa di nuovo è trapelato. Variety America svela da comunicati ufficiali che il film thriller action con la coppia dei Pirati dei Caraibi terzo, arriverà in sala nel 2027. Scopriamo maggiori dettagli. La grande attesa. “ Day Drinker “, un thriller d’azione con Johnny Depp e Penélope Cruz, arriverà nelle sale cinematografiche nel 2027. Lionsgate, che distribuirà il film, ha fissato la data di uscita al 26 marzo 2027. Questo film prenderà il posto di “ The Resurrection of the Christ Part One “, di Mel Gibson, la cui uscita è stata posticipata al 6 maggio 2027. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - ‘Day Drinker’: il film con Johnny Depp e Penelope Cruz uscirà nelle sale nel 2027

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Depp & Cruz Reunite in New Film Project

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Johnny Depp sta girando un misterioso film horror Netflix?

“Sembra che tu abbia un aneurisma”: la paura di Penélope Cruz durante le riprese del filmPenélope Cruz ha ricevuto una notizia sconvolgente durante le riprese dell’ultimo film.

Save The Date: 26 Marzo 2027. Lionsgate annuncia quando DAY DRINKER, il film che vede Johnny Depp fare di nuovo squadra con Penelope Cruz, arriverà nelle sale. Diretto da Marc Webb, racconta di una bartender (Madelyn Cline) su uno yacht privato, c x.com

Il cortometraggio Mauler scritto e prodotto dal Critical Drinker termina i suoi crediti con questo reddit

Johnny Depp: il nuovo film Day Drinker in Italia grazie a Rai CinemaL'Italia è il primo territorio ad assicurarsi i diritti di distribuzione del film che vede il ritorno da protagonista di Johnny Depp RAI Cinema è il primo distributore internazionale ad annunciare di ... movieplayer.it

Johnny Depp torna alle grandi produzioni di Hollywood: la prima foto (irriconoscibile) dal film Day DrinkerSono passati tre anni dal processo che ha vinto scontrarsi in tribunale Johnny Depp e l’ex moglie Amber Heard dopo le accuse di quest’ultima di abusi e violenza domestica. Un processo che si è ... deejay.it