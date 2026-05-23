Cannes conto alla rovescia per la Palma d’oro | il toto vincitorinews dalla nostra inviata

A Cannes, la Croisette si sta riempiendo di spettatori in attesa della cerimonia di consegna della Palma d’oro, prevista per questa sera alle 20. La sala si sta preparando per l’annuncio dei vincitori del 79esimo Festival, con il pubblico che si stringe in attesa di conoscere i premiati. La tensione cresce mentre si avvicina il momento di rivelare i vincitori di questa edizione.

(Adnkronos) – La Croisette si prepara a celebrare i vincitori del 79esimo Festival di Cannes, che saranno annunciati questa sera alle 20.15 al Grand Théâtre Lumière. A condurre la cerimonia sarà l’attrice Eye Haïdara, già padrona di casa all’apertura. I verdetti più attesi arriveranno dalla giuria internazionale presieduta dal cineasta sudcoreano Park Chan?wook e composta. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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