Cannes | Barbra Streisand riceve la Palma d’oro alla carriera

Al Festival di Cannes, la cantante e attrice Barbra Streisand riceverà la Palma d’oro alla carriera durante una cerimonia programmata per il 23 maggio. La premiazione si svolgerà nel corso dell’evento, che si tiene nella città francese. La decisione di assegnare il riconoscimento è stata annunciata in vista della manifestazione.

La leggenda Barbra Streisand riceverà la Palma d’oro alla carriera al prossimo Festival di Cannes, in una cerimonia prevista per il 23 maggio. L’artista, che ha già vinto due Oscar e undici Golden Globe, sarà celebrata per un percorso artistico che ha attraversato decenni di cinema e musica. Con 83 anni alle spalle, l’icona del cinema hollywoodiano non si ferma: quest’anno ha pubblicato un nuovo album di duetti con stelle come Bob Dylan e Paul McCartney. Durante la premiazione, che verrà trasmessa in diretta dal Palais des Festivals, Streisand sottolineerà il ruolo del cinema nell’apertura dei cuori nei tempi difficili che stiamo vivendo. Un’onorificenza per una carriera senza confini. 🔗 Leggi su Ameve.eu

