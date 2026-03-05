Peter Jackson riceverà la Palma d' oro alla carriera a Cannes 2026

Il regista e produttore riceverà la Palma d'oro alla carriera durante la cerimonia di apertura della 79esima edizione del Festival di Cannes nel 2026. La premiazione avverrà sulla Croisette, dove sarà celebrato in occasione della serata inaugurale dell’evento cinematografico francese. La decisione è stata annunciata in vista della manifestazione che si terrà l’anno prossimo.

Il regista e produttore verrà celebrato sulla Croisette durante la serata di apertura della 79esima edizione del festival francese. Sarà Peter Jackson a ricevere la Palma d'oro alla carriera durante la 79esima edizione del Festival di Cannes che si svolgerà dal 12 al 23 maggio. Il regista della Nuova Zelanda si inserisce quindi nella lista dei protagonisti del mondo del cinema premiati durante l'importante appuntamento sulla Croisette che comprende anche Agnès Varda, Marco Bellocchio, Jodie Foster, Meryl Streep e Robert De Niro. In un comunicato ufficiale, Peter Jackson dichiara: "Essere onorato con una Palma d'oro a Cannes è uno dei più grandi privilegi della mia carriera.