L’attrice ha dichiarato di aver scoperto un lato più austero della sua recitazione lavorando con la regista Léa Mysius. La produzione cinematografica affronta temi legati alla pressione sociale esercitata sulle donne. La regista ha spiegato che il film esplora le difficoltà di espressione e le aspettative imposte alle donne nella società contemporanea. Nel corso delle riprese, si è concentrata sulla rappresentazione di personaggi complessi e sfaccettati, con un approccio che privilegia il realismo e l’intensità emotiva.

? Domande chiave Come ha cambiato la sua recitazione il lavoro con Léa Mysius?. Cosa rivela il film sulla pressione sociale verso le donne?. Perché Monica Bellucci ha scelto un lato più austero del personaggio?. Quali dinamiche familiari emergono nel silenzio della fattoria isolata?.? In Breve Léa Mysius dirige Histoires de la nuit ambientato in una fattoria isolata.. Bellucci interpreta una pittrice italiana vicina alla protagonista nel film.. Il racconto affronta il tema dell'invecchiamento femminile nella società attuale.. L'attrice di 61 anni esplora una dimensione espressiva più dura e austera.. A Cannes, a poche ore dalla premiazione finale del Festival, Monica Bellucci ha parlato durante la conferenza stampa dedicata al film Histoires de la nuit per descrivere il percorso intrapreso con la regista Léa Mysius. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cannes, Bellucci: ‘Con Léa Mysius ho scoperto un lato più austero

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