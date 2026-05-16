Durante il Festival di Cannes, un momento inatteso ha catturato l’attenzione del pubblico: l’attore, noto per le sue interpretazioni sul grande schermo, ha ricevuto una Palma d’oro onorifica senza preavviso, lasciando tutti sorpresi. L’assegnazione è avvenuta grazie a una decisione del direttore artistico della manifestazione, che ha scelto di premiare il protagonista con questa onorificenza speciale. Nel frattempo, un’attrice francese ha condiviso un’esperienza personale riguardante il tema della pedopornografia, portando all’attenzione del pubblico un dramma sociale.

Una Palma d’oro onorifica a sorpresa. John Travolta proprio non se l’aspettava, ma Thierry Frémaux – il direttore artistico del Festival di Cannes – ha deciso così. Del resto l’accoglienza del divo hollywoodiano più atteso quest’anno sulla Croisette è stata ieri sera degna della sua leggenda: sala gremita con smartphone puntati pronti a immortalare il suo arrivo, le canzoni più note in sottofondo ad accompagnarne l’attesa, la clip omaggio con il best of della sua filmografia. Insomma, l’ex Toni Manero non poteva desiderare altro e oltre. E quel riconoscimento donatogli nella culla del cinema d’autore lo ha commosso “questo vale più di un Oscar” ha annunciato allargando il suo ben noto sorriso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Questo vale più di un Oscar”: John Travolta commosso a Cannes riceve la Palma d’oro a sorpresa. Léa Seydoux racconta il dramma della pedopornografia

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