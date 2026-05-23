La giuria del Festival di Cannes 2026, guidata dal regista Park Chan-Wook, ha assegnato la Palma d’Oro al film Fjord, diretto da Cristian Mungiu. La premiazione si è svolta durante la cerimonia ufficiale, con i premi per le altre sezioni distribuiti tra vari film. La lista completa dei vincitori include anche premi per miglior regia, miglior sceneggiatura e altre categorie.

La giuria del Festival di Cannes 2026, guidata dal regista Park Chan-Wook ha assegnato la Palma d’Oro al film Fjord di Cristian Mungiu. Il regista romeno è alla seconda Palma D’Oro dopo quella vinta nel 2007 per 4 mesi, 3 settimane, 2 giorni. Di seguito, l’elenco dei vincitori. Palma d’Oro: Fjord di Christian Mungiu Miglior regista: ex-aequo Javier Calvo e Javier Ambrossi per The Black Ball e Pawel Pawlikowski per Fatherland. Premio speciale della giuria: Das geträumte Abenteuer (The Dreamed Adventure) di Valeska Grisebach. Miglior sceneggiatura: Emmanuel Marre per Notre salut (A Man of his Time). Miglior attrice: Virginie Efira e Tao Okamoto in Soudain (All of a Sudden) di Ryusuke Hamaguchi. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Cannes 2026, tutti i premi: da Fjord a Minotaur, la lista completa dei vincitori

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CANNES IN FIAMME: SFIDA APERTA TRA I FILM FAVORITI E I PREMI PIÙ DISCUSSI

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