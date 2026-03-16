Trionfo di Una battaglia dopo l' altra con 6 statuette Chalamet e DiCaprio a mani vuote | Tutti i premi e i vincitori | la lista completa

Da xml2.corriere.it 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la cerimonia al Dolby Theatre di Los Angeles, il film «Una battaglia dopo l'altra» ha conquistato sei premi, più di ogni altro. Chalamet e DiCaprio sono usciti senza riconoscimenti, mentre sono stati annunciati tutti i vincitori e i premi assegnati durante la serata. La notte ha visto protagonisti diversi attori e produzioni, con premi distribuiti in varie categorie del settore cinematografico.

Il racconto della serata al Dolby Theatre di Los Angels, tempio del cinema per la notte dei premi più ambiti. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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