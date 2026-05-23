Il film “Fjord” ha vinto il premio principale al 79° Festival di Cannes, conclusosi con una cerimonia ricca di sorprese. Durante la premiazione sono stati assegnati diversi riconoscimenti, alcuni ex aequo, e sono stati tributati lunghi applausi. Tra gli altri premi, sono stati consegnati riconoscimenti a vari film e registi, mentre un omaggio è stato dedicato a una celebrità del mondo dello spettacolo. La manifestazione si è chiusa con un ricco palmarès e un’atmosfera di festa.

Il 79esimo Festival di Cannes si è chiuso con un palmarès ricco di sorprese, premi condivisi e lunghi applausi sulla Croisette. A conquistare la Palma d’Oro è stato “Fjord” del regista romeno Cristian Mungiu, già vincitore del massimo riconoscimento nel 2007 con “4 mesi, 3 settimane, 2 giorni”. Una cerimonia intensa, attraversata anche da richiami alle guerre in corso, ai diritti civili e al ruolo del cinema come strumento di resistenza culturale. A guidare la giuria è stato il regista sudcoreano Park Chan-wook, affiancato da Demi Moore, Chloé Zhao, Stellan Skarsgård, Ruth Negga, Laura Wandel, Paul Laverty, Isaach de Bankolé e Diego Céspedes. La Palma d’Oro a “Fjord” di Cristian Mungiu. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Cannes 2026, trionfa “Fjord”. Tutti i premi, gli ex aequo e l’omaggio a Barbra Streisand

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