La Palma d’oro della 79ª edizione del Festival di Cannes è stata assegnata a Fjord, film del regista romeno Cristian Mungiu. La premiazione si è svolta durante la cerimonia ufficiale, con il riconoscimento consegnato davanti a una sala gremita di pubblico e addetti ai lavori. Mungiu ha già vinto il massimo premio nel 2007 con un’altra opera, confermando così il suo successo alla manifestazione.

La Palma d’oro della 79ma edizione del Festival di Cannes è andata a Fjord del romeno Cristian Mungiu, che ha dunque raddoppiato il massimo riconoscimento sulla Croisette già ricevuto con l’indimenticabil e 4 mesi, 3 settimane, 2 giorni nel 2007. Un film bellissimo, rigoroso, politico ed esemplificativo rispetto alla possibilità di conciliare le differenze sociali e religiose. “Se vogliamo che le cose cambino in questo mondo, il cambiamento deve partire da noi, dalle famiglie. È importante capire dove sta andando questo mondo e combattere le società radicalizzate, questo film è un impegno verso la tolleranza, l’inclusione e l’empatia”, ha dichiarato il regista ritirando il suo premio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Cannes 2026, trionfa Cristian Mungiu con Fjord. Un Palmares europeo tra guerra, politica e grandi valori umani

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Cannes 2026, trionfa Cristian Mungiu con Fjord: Palmares europeo tra guerra, politica e grandi valori umaniLa Palma d’oro della 79ª edizione del Festival di Cannes è stata assegnata a Fjord, diretto dal regista romeno Cristian Mungiu.

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