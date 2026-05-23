La Palma d’oro della 79ª edizione del Festival di Cannes è stata assegnata a Fjord, diretto dal regista romeno Cristian Mungiu. La premiazione si è svolta sul palco principale, con il film che ha ottenuto il massimo riconoscimento tra le molte pellicole in concorso. Mungiu ha già ricevuto un premio a Cannes nel 2007 con il suo film 4 mesi, 3 settimane, 2 giorni.

La Palma d’oro della 79ma edizione del Festival di Cannes è andata a Fjord del romeno Cristian Mungiu, che ha dunque raddoppiato il massimo riconoscimento sulla Croisette già ricevuto con l’indimenticabil e 4 mesi, 3 settimane, 2 giorni nel 2007. Un film bellissimo, rigoroso, politico ed esemplificativo rispetto alla possibilità di conciliare le differenze sociali e religiose. “Se vogliamo che le cose cambino in questo mondo, il cambiamento deve partire da noi, dalle famiglie. È importante capire dove sta andando questo mondo e combattere le società radicalizzate, questo film è un impegno verso la tolleranza, l’inclusione e l’empatia”, ha dichiarato il regista ritirando il suo premio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Cannes 2026, trionfa Cristian Mungiu con Fjord: Palmares europeo tra guerra, politica e grandi valori umani

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