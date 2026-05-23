A Cannes 2026, Monica Bellucci ha sfilato sul red carpet indossando un abito che ha attirato l’attenzione per la sua eleganza. La attrice italiana ha scelto un look che mette in risalto il suo stile senza eccessi, confermando la sua presenza come figura di riferimento nel mondo della moda. La sua apparizione ha ricevuto commenti positivi per la raffinatezza e la sobrietà del look.

Monica Bellucci incanta il red carpet di Cannes 2026 mostrando classe ed eleganza tutta italiana. L’attrice è apparsa sul tappeto rosso con un look sofisticato che ha subito attirato l’attenzione dei fotografi e dei fan, confermandosi ancora una volta simbolo di stile e raffinatezza in pizzo nero firmato Fendi. L’occasione della passerella è il film noir, Histoires de la nuit, diretto dalla regista francese Léa Mysius, ufficialmente in concorso a Cannes. Grazia, portamento e una presenza scenica che non ha bisogno di eccessi accompagnano la mostra internazionale del cinema con cui Monica ha familiarità. A oltre 60 anni, la Bellucci continua a rappresentare un modello di femminilità matura e autentica nel panorama internazionale. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Cannes 2026, Monica Bellucci icona di stile che non smette di brillare

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A Monica Bellucci sfila sul red carpet per la presentazione del film

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Monica Bellucci, 1991 reddit

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