La giuria della 79esima edizione del festival francese, guidata dal regista Park Chan-Wook, ha assegnato i premi ufficiali. Il Festival di Cannes 2026 si è concluso con la vittoria della Palma d'oro ottenuta da Fjord, il nuovo film diretto da Cristian Mungiu con star Sebastan Stan e Renate Reinsve. Tra i riconoscimenti assegnati anche quello alla Miglior Regia assegnata ex aequo a Pawel Pawlikowski e al duo composto da Javier Calvo e Javier Ambrossi. I premi ufficiali di Cannes 2026 La giuria guidata dal regista Park Chan-Wook era composta anche da Demi Moore, Stellan Skarsgård, Ruth Negga, Isaach De Bankolé, Chloé Zhao, Diego Céspedes (che abbiamo recentemente intervistato in occasione dell'uscita su Mubi del film Lo sguardo misterioso . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Cannes 2026: la Palma d'oro è stata conquistata da Fjord, diretto da Cristian Mungiu

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Cannes 2026 Opens in Style as Hollywood Legends and Global Icons Grace the Red Carpet

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