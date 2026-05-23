Il Festival di Cannes 2026 si avvia alla conclusione con l’annuncio della Palma d’oro previsto per questa sera. Durante la manifestazione sono stati presentati numerosi film, mentre molte attività e incontri collaterali si sono svolti fuori dalla sala principale. Sono stati organizzati eventi, conferenze e proiezioni parallele, spesso accessibili al pubblico e agli addetti ai lavori, creando un’atmosfera di grande fermento intorno alla manifestazione cinematografica.

«Cannes 79» sta per finire e come ogni anno lascia dietro di sé una doppia scia. Da un lato i film: quelli che vedremo nei prossimi mesi, quelli che forse non vedremo mai, quelli che entreranno nel discorso critico e quelli che spariranno dopo il passaggio sulla Croisette. Dall’altra tutto il resto e che poi tanto resto non è: le polemiche, le assenze, le prese di posizione, le tensioni politiche che fanno del festival cinematografico più grande e importante del mondo non soltanto una vetrina del cinema che verrà, ma anche un sismografo della sensibilità culturale del presente. Da noi si è parlato quasi solo – e già molto prima dell’inizio... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Cannes 2026: il festival e tutto quello che resta fuori dallo schermo

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Festival di Cannes 2026: tutto quello che c'è da sapere in un minuto

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