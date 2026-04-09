Durante una conferenza stampa sono stati annunciati il programma e le date della settantanovesima edizione del Festival di Cannes, che si terrà sulla Croisette dal 12 al 23 maggio 2026. Il presidente della manifestazione e il delegato generale hanno presentato i dettagli dell’evento, confermando le date ufficiali. La partecipazione italiana non è stata menzionata tra i film o i registi presenti nella selezione.

Il presidente del Festival di Cannes, Iris Knobloch, e il delegato generale Thierry Frémaux hanno annunciato in conferenza stampa il programma completo della settantanovesima edizione della kermesse francese, in programma sulla Croisette dal 12 al 23 maggio 2026. Come già annunciato in precedenza, il film d’apertura della rassegna sarà La Vénus électrique di Pierre Salvadori, con Pio Marmai, Anaïs Demoustier e Gilles Lellouche. Quest’anno, la giuria del concorso principale sarà presieduta da Park Chan-wook, e verrà assegnata la Palma d’oro d’onore a Peter Jackson e Barbra Streisand. Nonostante la selezione ufficiale non sia completa -alcuni titoli verranno svelati nelle prossime settimane- a saltare subito all’occhio è l’assenza dell’ Italia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Festival di Cannes 2026, presentato il programma ufficiale: l’Italia resta fuori

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