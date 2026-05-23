A Cannes 2026, la giuria ha mostrato divisioni su molte decisioni, con un verdetto che ha suscitato critiche. La Palma d’oro è stata assegnata a un regista di origine europea, senza suscitare scandali. Un film in concorso, “Fjord”, ha affrontato un tema di conflitto culturale, riflettendo tensioni che si manifestano anche in altri paesi europei. La premiazione ha generato opinioni contrastanti tra i membri della giuria.

Cannes, 23 maggio 2026 – La Palma d’oro offerta a Cristian Mungiu non è scandalosa. Fjord rende conto in modo equilibrato e partecipato di un conflitto di culture che sotto diversi aspetti non è dissimile a quello che si vive in tutta Europa giornalmente. La famiglia tradizionalista romena contro uno stato modernista che vuole dire la sua nell’educazione dei figli. E che non esita a separare la prole dai genitori e ad aprire procedimenti giudiziari affrettati. Non proprio lontano dalla nostra cronaca. Probabilmente lo spirito conciliativo di Mungiu è stato apprezzato da una giuria – presieduta da Park Chan-wook – quanto mai divisa su tutto. Il gran premio della giuria, appena un gradino sotto l’oro è in genere una Palma mancata o almeno una palma alternativa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Cannes 2026, giuria divisa su tutto. Che verdetto pasticciato. “Minotaur” meritava di più

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Cannes 2026 : une tribune anti-Bolloré secoue louverture du Festival • FRANCE 24

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