Al Festival di Cannes 2026, le sezioni principali sono dominate da film di cinema d’autore. Tra le pellicole in concorso ci sono “Fatherland” e “The Black Ball”. La manifestazione vede il ritorno di registi noti e l’esordio di nuovi talenti. La selezione comprende opere che trattano temi di memoria e politica, accompagnate da intense emozioni. La competizione per la Palma d’Oro si svolge sulla Croisette, con numerosi film che attirano attenzione tra pubblico e addetti ai lavori.

Tra grandi ritorni e nuove scoperte il Festival di Cannes 2026 premia il cinema d’autore tra memoria, politica e grandi emozioni La 79ª edizione del Festival di Cannes si avvia verso il gran finale e sulla Croisette è già tempo di pronostici.Inun’annata segnata dalla quasi totale assenza di Hollywood e dal ritorno in grande stile del cinema d’autoreeuropeo e asiatico, sono cinque i titoli che sembrano aver conquistato critica e giuria nella corsa alla Palma d’Oro:Fatherland, Minotaur, Coward, All of a Sudden e The Black Ball. A guidare la giuria è il regista sudcoreano Park Chan-wook, chiamato a decretare il vincitore di un’edizione che molti osservatori hanno definito raffinata, politica e profondamente intimista. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Cannes 2026, corsa alla Palma d’Oro: da Fatherland a The Black Ball, il cinema d’autore domina la Croisette

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A Cannes 'La Bola negra' in corsa per la Palma d'oro

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