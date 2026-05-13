Cinema a Cannes Palma d’Oro alla carriera a Peter Jackson

Da tv2000.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al 79° festival del cinema di Cannes, si è aperta la manifestazione che vede protagonisti film d’autore, discussioni politiche e momenti di emozione. Durante l’evento, è stato consegnato il premio alla carriera a Peter Jackson, riconosciuto per il suo contributo al cinema. La cerimonia ha attirato l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori, mentre in vari padiglioni si sono susseguite proiezioni e incontri.

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A Cannes, al via il 79°festival del cinema tra politica, emozione e cinema d’autore. Palma d’Oro alla carriera a Peter Jackson Servizio di Fabio Falzone TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

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