Cinema a Cannes Palma d’Oro alla carriera a Peter Jackson

Al 79° festival del cinema di Cannes, si è aperta la manifestazione che vede protagonisti film d’autore, discussioni politiche e momenti di emozione. Durante l’evento, è stato consegnato il premio alla carriera a Peter Jackson, riconosciuto per il suo contributo al cinema. La cerimonia ha attirato l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori, mentre in vari padiglioni si sono susseguite proiezioni e incontri.

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A Cannes, al via il 79°festival del cinema tra politica, emozione e cinema d’autore. Palma d’Oro alla carriera a Peter Jackson Servizio di Fabio Falzone TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Cinema, a Cannes Palma d’Oro alla carriera a Peter Jackson ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Cinema, a Cannes Palma d’Oro alla carriera a Peter Jackson Notizie correlate Peter Jackson riceverà la Palma d'oro alla carriera a Cannes 2026Il regista e produttore verrà celebrato sulla Croisette durante la serata di apertura della 79esima edizione del festival francese. Cannes 2026, Peter Jackson riceve la Palma d’Oro alla carriera dal suo "Frodo"Grande emozione al Festival di Cannes 2026 per la consegna della Palma d’Oro alla carriera a Peter Jackson, premiato per la sua carriera dal... Temi più discussi: Caccia alla Palma d’oro: i 10 film più attesi al Festival di Cannes; Tutti i film in concorso a Cannes: titoli e autori che puntano alla Palma; Cannes 2026, a Peter Jackson la Palma d'oro alla carriera; Sicuramente non sai come si realizza la Palma d'Oro di Cannes (e tutti i segreti del premio). Cinema, durante la cerimonia inaugurale del 79° Festival di Cannes è stata assegnata la Palma d'oro alla carriera al regista neozelandese Peter Jackson, noto soprattutto per la trilogia del Signore degli Anelli. A consegnargli il premio è stato Elijah Wood, l'att x.com Peter Jackson si riunisce con Elijah Wood a Cannes mentre la stella de ‘Il Signore degli Anelli’ presenta al regista il Palme d'Or onorario reddit Cannes 2026, Peter Jackson premiato da Elijah Wood: Palma d’Oro onoraria 25 anni dopo Il Signore degli Anelli (VIDEO)Peter Jackson ha capito che la tecnologia non significa nulla senza umanità. Con queste parole, l'attore americano Elijah Wood ha consegnato la Palma d'Oro onoraria al regista, nella serata inaugura ... tg.la7.it Festival di Cannes 2026, si accende la 79a edizione. Palma d'oro alla Carriera a Peter JacksonDa Demi Moore a Park Chan-Wook, ieri sera ha sfilato la giuria sul red carpet. Accolta dagli applausi la commedia d'apertura La Vénus électrique di Pierre Salvadori. mymovies.it