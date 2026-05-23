Cane azzanna medico durante una visita a domicilio proprietaria denunciata

Notizia in breve

Durante un intervento di assistenza domiciliare a Sora, un cane ha aggredito un medico, causando diverse ferite. L'episodio è avvenuto mentre il professionista visitava una paziente. La proprietaria del cane è stata denunciata per aver consentito l’aggressione. Non sono stati segnalati altri coinvolti o danni a persone diverse. La vicenda è stata gestita dalle autorità locali che hanno avviato le procedure del caso.