Cane azzanna medico durante una visita a domicilio proprietaria denunciata

Da frosinonetoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante un intervento di assistenza domiciliare a Sora, un cane ha aggredito un medico, causando diverse ferite. L'episodio è avvenuto mentre il professionista visitava una paziente. La proprietaria del cane è stata denunciata per aver consentito l’aggressione. Non sono stati segnalati altri coinvolti o danni a persone diverse. La vicenda è stata gestita dalle autorità locali che hanno avviato le procedure del caso.

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Un normale intervento di assistenza domiciliare a Sora (Frosinone) si è concluso con diverse ferite per un medico, vittima di un'aggressione da parte del cane di una sua paziente. A conclusione degli accertamenti, nella giornata di ieri la Polizia di Stato ha formalmente denunciato la. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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Cane Morde Medico a Sora: Denuncia e Conseguenze Inaspettate

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