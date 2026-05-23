Cane azzanna medico durante una visita a domicilio proprietaria denunciata
Durante un intervento di assistenza domiciliare a Sora, un cane ha aggredito un medico, causando diverse ferite. L'episodio è avvenuto mentre il professionista visitava una paziente. La proprietaria del cane è stata denunciata per aver consentito l’aggressione. Non sono stati segnalati altri coinvolti o danni a persone diverse. La vicenda è stata gestita dalle autorità locali che hanno avviato le procedure del caso.
Un normale intervento di assistenza domiciliare a Sora (Frosinone) si è concluso con diverse ferite per un medico, vittima di un'aggressione da parte del cane di una sua paziente. A conclusione degli accertamenti, nella giornata di ieri la Polizia di Stato ha formalmente denunciato la. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Cane Morde Medico a Sora: Denuncia e Conseguenze Inaspettate
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