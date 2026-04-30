Avete ucciso il mio cane | accuse alla clinica sui social e via mail proprietaria denunciata

Una donna è stata denunciata dopo aver ricevuto numerose accuse pubblicate sui social e inviate tramite email. Le comunicazioni, molte delle quali sono state scritte con profili falsi, coinvolgevano una clinica veterinaria e contenevano affermazioni diffuse anche ad associazioni, enti pubblici e ordini professionali. Le autorità hanno contestato alla donna reati di stalking giudiziario, diffamazione e calunnia per queste condotte.

Un fiume di post su Facebook, scritti utilizzando dei profili fake, ma anche decine di pec indirizzate ad associazioni animaliste, amministrazioni pubbliche, istituzioni e Ordine dei veterinari sono costati una denuncia per stalking giudiziario, diffamazione e calunnia a una 40enne che aveva.🔗 Leggi su Riminitoday.it I thought it was just a love deal, but CEO love me so deeply, pamper and protect me!#cdrama Notizie correlate Chiara Balistreri, nuovo sfogo sui social: “Io, denunciata dal mio carnefice. Follia, solo in Italia”Bologna, 14 aprile 2026 – “Questo è l’unico Paese in cui tu, vittima, vieni denunciata dal tuo carnefice”. Billy, da Procida a Mondragone: la ricostruzione del ritrovamento del cane dopo l’ondata di accuse sui socialBilly ritrovato morto a Mondragone dopo la scomparsa da Procida: la testimonianza di un fisioterapista ricostruisce la storia e invita a fermare... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Omicidio Vasto, il padre di Andrea Sciorilli ha confessato di averlo ucciso con un'ascia: Mio figlio era un violento. Fabio Ascione ucciso a Ponticelli, l'amico confessa: «Il colpo è partito per errore»«Avevo la pistola tra le mani. Stavo raccontando quello che era successo, ma il colpo è partito per errore. Non volevo uccidere il mio amico». Francescopio Autiero, ... ilmattino.it La vedova di Navalny: Putin è un dittatore, ha ucciso mio marito con il veleno della rana frecciaYulia Navalnaya: Mio marito è stato ucciso. Naturalmente io lo sapevo già: aveva meno di 50 anni. Lo avevamo visto solo un giorno prima in collegamento video, sembrava stare assolutamente bene. fanpage.it