Il cane azzanna un altro animale la padrona dà generalità false per non pagare i danni | denunciata

Durante un episodio di morso tra due cani, la proprietaria del cane coinvolto ha fornito generalità false per evitare di coprire le spese veterinarie e i danni causati. La donna è stata quindi denunciata per aver fornito informazioni mendaci durante l'iter assicurativo. I fatti sono avvenuti in un'area pubblica, dove il cane ha azzannato un altro animale.

Identificata una donna che aveva fornito dati anagrafici falsi dopo che il proprio cane ne aveva ferito un altro. Indagini e riconoscimento decisivi Un morso tra cani, le spese veterinarie da sostenere e, al momento di fornire i dati per l'assicurazione, generalità che si rivelano false. È da questo episodio, avvenuto a febbraio, che ha preso avvio un'attività di indagine della Polizia locale di Modena conclusasi con l'identificazione e la denuncia di una donna per il reato di sostituzione di persona. Nelle scorse settimane una coppia si è presentata al Comando di via Galilei per sporgere denuncia, raccontando che il proprio cane era stato azzannato e ferito dal cane condotto da una donna incontrata in città. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

