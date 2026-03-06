iran i 29 tesori patrimonio unesco a rischio dopo la distruzione del palazzo golestan

In Iran, 29 siti riconosciuti dall’Unesco sono considerati patrimonio mondiale, collocando il paese tra i primi dieci al mondo per numero di beni culturali tutelati. Recentemente, il Palazzo Golestan è stato distrutto, suscitando preoccupazioni sulla conservazione di questi tesori. Nessuna informazione è stata fornita finora su eventuali cause o responsabilità relative alla distruzione.

Con 29 siti riconosciuti dall'Unesco, l'Iran è tra i primi dieci Paesi al mondo per concentrazione di beni culturali. Un museo a cielo aperto, che si intreccia con 2.500 anni di storia. Dai monasteri armeni tra le montagne del nord-ovest, alla città di mattoni di fango di Yazd, fino ai giardini persiani e ai qanat che portano acqua nel deserto, ogni luogo racconta una storia tanto preziosa quanto fragile. Arte e bellezza accumulata nei secoli e oggi a rischio per via del conflitto con Stati Uniti e Israele. Il Palazzo Golestan di Teheran è già stato danneggiato e ora sono a rischio altri preziosi tesori, patrimonio dell'umanità.

