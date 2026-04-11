Tumore al seno scoperto interruttore molecolare che frena la progressione

Un team di ricercatori italiani del Cnr-Ieomi di Napoli ha identificato un interruttore molecolare che può rallentare la progressione del tumore al seno. La scoperta riguarda una nuova componente biologica coinvolta nel meccanismo di sviluppo di questa forma di cancro. I dettagli dello studio sono stati pubblicati di recente, offrendo nuovi spunti per possibili approcci terapeutici futuri.

(Adnkronos) – Un 'interruttore molecolare' per frenare la progressione del cancro al seno. E' la scoperta di un team di ricercatori italiani del Cnr-Ieomi (Istituto degli endotipi in oncologia, metabolismo e immunologia del Consiglio nazionale delle ricerche) di Napoli. Gli esperti, in uno studio condotto in collaborazione con l'azienda Dompé farmaceutici, hanno acceso i riflettori. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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