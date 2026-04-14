Leucemia | scoperto il trucco genetico che nasconde le cellule nel midollo

Un team di ricercatori ha identificato il meccanismo molecolare che consente a alcune cellule pre-leucemiche di rimanere nascoste e inattive nel midollo osseo per lunghi periodi. La ricerca, condotta dalla Fondazione Tettamanti con il coinvolgimento di università milanesi e padovane, ha portato alla scoperta di un trucco genetico adottato da queste cellule per evitare di essere eliminate. I risultati sono stati pubblicati in uno studio recente.

Un gruppo di ricercatori guidato dalla Fondazione Tettamanti, in collaborazione con l’Università di Milano-Bicocca e l’Università di Padova, ha individuato il meccanismo molecolare che permette a determinate cellule pre-leucemiche di sopravvivere indisturbate nel midollo osseo per lunghi periodi. Lo studio, pubblicato su Cell Death Discovery, rivela come una fusione genetica anomala possa innescare una fase di latenza silenziosa, trasformando cellule potenzialmente tumorali in una sorta di serbatoio biologico resistente ai trattamenti. Il paradosso della senescenza: quando la difesa diventa un rifugio. Al cuore della scoperta si trova un fenomeno biologico apparentemente contraddittorio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Leucemia: scoperto il trucco genetico che nasconde le cellule nel midollo Leggi anche: Tumori, le cellule per rigenerare il midollo spinale Scoperto l’interruttore genetico che protegge gli organiUn team di scienziati dell’Università di Liegi ha individuato un interruttore genetico fondamentale che permette ai macrofagi di maturare pienamente...