Su Canale 5, nuovi orari per alcune fiction e approfondimenti su drammi familiari. Si discute sulla possibile rivelazione dell'identità dell'assassino del padre nel racconto di Mahir. Nel frattempo, si evidenziano tensioni tra i personaggi, con scontri e segreti che complicano la trama. Un imprevisto al ricevimento mette alla prova uno dei protagonisti, che dovrà affrontare un conto inaspettato. La programmazione continua a intrecciare misteri e conflitti familiari.

? Domande chiave Chi rivelerà l'identità dell'assassino del padre a Mahir?. Come farà Halit a pagare il conto dopo l'imprevisto al ricevimento?. Perché Ender e Sahika sono scoppiate in un violento confronto verbale?. Cosa accadrà a Canfeza dopo il salvataggio operato da Asaf?.? In Breve Nuovi orari: Forbidden Fruit alle 15.30 e Racconto di una Notte alle 14.45.. Asaf salva Canfeza e Sureyya dalle mani di Selim portandole in villa.. Halit affronta problemi finanziari per saldare il conto del ricevimento di Yildiz.. Ender e Sahika hanno un violento confronto verbale durante la cena da Kaya.. Sabato 23 maggio 2026, il palinsesto pomeridiano di Canale 5 subisce un cambiamento strategico con lo spostamento di Forbidden Fruit alle 15. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Canale 5: nuovi orari e drammi tra segreti e scontri familiari

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