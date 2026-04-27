Un Posto al Sole anticipazioni dal 4 all' 8 maggio | tra scontri familiari riavvicinamenti e sorprese

Nelle puntate di Un Posto al Sole in programma dal 4 all'8 maggio si assisterà a tensioni tra membri della stessa famiglia, con alcuni personaggi che cercheranno di ricucire i rapporti. Verranno presentate anche alcune sorprese, mentre altri protagonisti si troveranno coinvolti in discussioni e confronti più accesi. La trama si concentrerà su dinamiche legate a incontri e separazioni tra i personaggi principali.

Scontri familiari e riavvicinamenti nelle prossime puntate di Un Posto al Sole, in onda da lunedì 4 a venerdì 8 maggio, di cui vi presentiamo qui le principali trame.Il rapporto tra Anna e Alberto si intensifica dopo i giorni trascorsi insieme, ma resta segnato dal senso di colpa di lui verso.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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