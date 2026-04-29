Tra il 2022 e il 2025, il presidente della Repubblica ha concesso 36 grazie su un totale di 1.705 pratiche esaminate. Tra i casi più discussi ci sono quello di Nicole Minetti e alcuni precedenti legati a Oberleiter, che hanno acceso il dibattito pubblico e istituzionale. La gran parte delle richieste è ancora in attesa di decisione o non ha ottenuto l’approvazione. I numeri e le situazioni sollevano interrogativi sul procedimento di concessione delle grazie nel sistema giudiziario.

? Cosa sapere Mattarella ha concesso 36 grazie tra il 2022 e il 2025 su 1.705 pratiche esaminate.. Il caso di Nicole Minetti e i precedenti di Oberleiter alimentano il dibattito istituzionale.. Trentasei provvedimenti di clemenza concessi da Sergio Mattarella tra il 29 gennaio 2022 e il 31 dicembre 2025 accendono il dibattito sul Quirinale dopo la notizia della grazia a Nicole Minetti, l’ex igienista dentale coinvolta in un caso che ha scatenato polemiche per via del coinvolgimento di un minore. Il potere di concedere la grazia, previsto dall’articolo 87 comma 11 della Costituzione, non è solo una firma su un pezzo di carta. È un atto che incide sulla giustizia percepita nelle nostre strade, tra chi ha commesso piccoli reati e chi ha segnato la storia con gesti pesanti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Grazia di Mattarella: i 36 casi tra drammi familiari e polemiche

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#rassegnastampa GRAZIA OMICIDA #mattarella #nordio #stampa #televisioni tutti ad occuparsi della grazia concessa alla #minetti ma nessuno che si occupa del fatto che la procura della repubblica di Alessandria, imbrogliando le carte, abbia archiviato l’omi x.com