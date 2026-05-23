Canada Russell vince la gara Sprint davanti a Norris e Antonelli

Da agi.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

George Russell ha vinto la Sprint Race del Gran Premio del Canada, che si è disputata come sesto appuntamento del Mondiale di Formula 1 2026. La gara si è conclusa con Norris e Antonelli che hanno completato il podio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

AGI -  George Russell (Mercedes) vince la Sprint Race del Gran Premio del Canada, sesto quinto appuntamento del Mondiale di Formula 1 2026. Il pilota britannico, partito dalla pole, precede al traguardo - dopo 23 giri - il connazionale e campione in carica Lando Norris (McLaren), e il leader del Mondiale, il giovane bolognese Andrea Kimi Antonelli (Mercedes). Scintille all'inizio della gara tra Russell e Antonelli, con l'azzurro che ha rischiato grosso per un sorpasso sul compagno di scuderia considerato dai commissari di gara lecito. In quarta piazza c'è l'altra McLaren dell'australiano Oscar Piastri davanti alle Ferrari del monegasco Charles Leclerc e del britannico Lewis Hamilton (sotto investigazione), rispettivamente quinto e sesto. 🔗 Leggi su Agi.it

canada russell vince la gara sprint davanti a norris e antonelli
© Agi.it - Canada, Russell vince la gara Sprint davanti a Norris e Antonelli
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

George Russell VINCE la Sprint in Canada! Mercedes domina a Montreal!

Video George Russell VINCE la Sprint in Canada! ?? Mercedes domina a Montreal!

Sullo stesso argomento

Gp Canada, Russell vince gara sprint davanti a Norris e Antonelli(Adnkronos) – George Russell vince la sprint del Gp del Canada oggi, sabato 23 maggio.

Formula 1, Gp Canada 2026: Russell vince la Sprint davanti a NorrisVittoria per George Russell (Mercedes), che si aggiudica la Sprint Race del Gran premio del Canada 2026.

canada russell vince laCanada, Russell vince la gara sprint davanti a Norris e AntonelliAGI - George Russell (Mercedes) vince la Sprint Race del Gran Premio del Canada, sesto quinto appuntamento del Mondiale di Formula 1 2026. Il pilota britannico, partito dalla pole, precede al traguard ... msn.com

canada russell vince laRussell vince la sprint race del Gp del Canada, scintille con Antonelli (terzo) che sbotta nel team radio: È stato scorrettoA Montreal si disputa la terza gara sprint della stagione di questa stagione di Formula 1. La prima fila è monopolizzata dalle Mercedes di Russell (pole position per il pilota inglese) ... ilmessaggero.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web