George Russell ha vinto la Sprint Race del Gran Premio del Canada, che si è disputata come sesto appuntamento del Mondiale di Formula 1 2026. La gara si è conclusa con Norris e Antonelli che hanno completato il podio.

AGI - George Russell (Mercedes) vince la Sprint Race del Gran Premio del Canada, sesto quinto appuntamento del Mondiale di Formula 1 2026. Il pilota britannico, partito dalla pole, precede al traguardo - dopo 23 giri - il connazionale e campione in carica Lando Norris (McLaren), e il leader del Mondiale, il giovane bolognese Andrea Kimi Antonelli (Mercedes). Scintille all'inizio della gara tra Russell e Antonelli, con l'azzurro che ha rischiato grosso per un sorpasso sul compagno di scuderia considerato dai commissari di gara lecito. In quarta piazza c'è l'altra McLaren dell'australiano Oscar Piastri davanti alle Ferrari del monegasco Charles Leclerc e del britannico Lewis Hamilton (sotto investigazione), rispettivamente quinto e sesto. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Canada, Russell vince la gara Sprint davanti a Norris e Antonelli

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George Russell VINCE la Sprint in Canada! Mercedes domina a Montreal!

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