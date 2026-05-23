Canada pole per Russell | Wolff ‘ci aspettavamo un decimo in più

Notizia in breve

Il pilota di una scuderia di Formula 1 ha commentato che la pole position ottenuta da un suo collega non soddisfa le aspettative, ritenendo che avrebbe potuto fare meglio di circa un decimo di secondo. La posizione in griglia di un altro pilota è stata influenzata da un errore tecnico durante le qualifiche, che ha compromesso il suo risultato. Un errore di Hamilton durante le qualifiche ha causato un peggioramento della sua posizione in griglia di partenza.