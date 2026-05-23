Canada pole per Russell | Wolff ‘ci aspettavamo un decimo in più
Il pilota di una scuderia di Formula 1 ha commentato che la pole position ottenuta da un suo collega non soddisfa le aspettative, ritenendo che avrebbe potuto fare meglio di circa un decimo di secondo. La posizione in griglia di un altro pilota è stata influenzata da un errore tecnico durante le qualifiche, che ha compromesso il suo risultato. Un errore di Hamilton durante le qualifiche ha causato un peggioramento della sua posizione in griglia di partenza.
?? Punti chiave Perché Wolff ritiene la pole di Russell ancora insufficiente? Come ha influito l'errore tecnico di Hamilton sulla posizione in griglia? Quali modifiche elettroniche sta testando la Mercedes per migliorare la trazione? Chi sono i rivali che minacciano il vantaggio della W17 in gara??? In Breve Antonelli si classifica secondo Russell nella Sprint Qualifying del Canada. Errore tecnico di Hamilton alla curva 10 compromette il suo tempo. Wolff sperava un miglioramento di uno o due . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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