Sprint Gp Canada Russell in pole con Mercedes e Ferrari in terza fila

Da webmagazine24.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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George Russell ha ottenuto la prima posizione nelle qualifiche della Sprint del Gran Premio del Canada, che si terrà domani. La Mercedes occupa la prima fila, mentre le Ferrari si trovano in terza fila.

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(Adnkronos) – George Russell ha conquistato la pole position nelle qualifiche della Sprint del Gp del Canada in programma domani. Il pilota britannico della Mercedes ha girato in 1'12''965 nelle qualifiche di oggi, 22 maggio, precedendo il compagno di squadra, Kimi Antonelli (1'13''033) che scatterà in seconda posizione completando la prima fila. Alle spalle delle. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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