LIVE F1 GP Canada 2026 in DIRETTA | Russell il migliore delle SQ2 si assegna la pole!

Durante le qualifiche del Gran Premio del Canada 2026, Lewis Hamilton è stato il primo a scendere in pista. Nella sessione, il pilota della Mercedes ha aperto le prove, mentre George Russell si è distinto come il migliore tra i concorrenti delle qualifiche di secondo segmento, conquistando la pole position. La sessione è in corso e gli aggiornamenti sulla classifica e sui tempi sono disponibili in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.26 Il primo pilota ad entrare in azione è Lewis Hamilton. 23.25 Semaforo verde! Iniziate le SQ3. 23.23 Le SQ3 sono in programma per le 23.25, orario italiano 23.22 Un solo giro per Antonelli che si è accontentato d fare un tempo per poi rientrare ai box. Due tempi sia per Russell che per le due Ferrari, che si sono migliorate nel secondo tentativo 23.21 Questa la classifica delle SQ2: 1 Russell 1:13.026 2 Hamilton 1:13.465 3 Antonelli 1:13.551 4 Leclerc 1:13.554 5 Piastri 1:13.858 6 Norris 1:13.957 7 Lindblad 1:14.140 8 Hadjar 1:14.239 9 Verstappen 1:14.412 10 Sainz 1:14.547 11 Hulkenberg 1:14.595 12 Bortoleto 1:14. 🔗 Leggi su Oasport.it

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F1 2026 Canada GP Grid Prediction: Russell P1, Antonelli P2 + Fan Predictions!

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