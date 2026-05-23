Canada Leclerc sesta in Sprint | freni instabili bloccano la Ferrari
Durante lo Sprint in Canada, il pilota Ferrari ha concluso in sesta posizione a causa di freni instabili. La sua vettura ha mostrato difficoltà nelle chicane, con freni che si sono bloccati ripetutamente, influendo sulla traiettoria. La squadra sta valutando modifiche tecniche per migliorare la gestione dei freni e recuperare i decimi persi rispetto agli avversari.
? Domande chiave Come influisce l'instabilità dei freni sulla traiettoria di Leclerc nelle chicane?. Quali modifiche tecniche deve apportare la Ferrari per recuperare i millesimi?. Perché il problema meccanico impedisce al monegasco di superare Hamilton?. Quanto margine di errore ha Leclerc prima di finire dritto in curva?.? In Breve Russell domina con 1:12.965, seguito da Antonelli a 68 millesimi di distanza.. Norris terzo con 315 millesimi di scarto, Piastri quarto a 334 millesimi.. Hamilton quinto davanti a Leclerc, che registra 445 millesimi di ritardo.. Verstappen settimo e Sainz decimo con un gap di 1.571 secondi.. Charles Leclerc chiude la Sprint Qualifying del Gran Premio del Canada in sesta posizione a Montreal, dopo una sessione segnata da gravi criticità tecniche ai freni che minano la competitività della Ferrari. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Charles Leclerc: Im not at ease with the car | Post Sprint Qualifying Interview | Canadian GP 2026
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