Canada Leclerc sesta in Sprint | freni instabili bloccano la Ferrari

Notizia in breve

Durante lo Sprint in Canada, il pilota Ferrari ha concluso in sesta posizione a causa di freni instabili. La sua vettura ha mostrato difficoltà nelle chicane, con freni che si sono bloccati ripetutamente, influendo sulla traiettoria. La squadra sta valutando modifiche tecniche per migliorare la gestione dei freni e recuperare i decimi persi rispetto agli avversari.