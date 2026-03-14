Sprint Cina Russell padrone ma la Ferrari c' è | Leclerc 2° Hamilton 3° Antonelli è 5°

Nel corso dello sprint in Cina, Russell si è imposto come il più veloce, mentre Leclerc si è classificato secondo e Hamilton terzo. Antonelli ha concluso al quinto posto. L’inglese ha dimostrato la superiorità della Mercedes, che si è distinta rispetto alle Ferrari, che nel passo gara hanno mostrato prestazioni migliori rispetto alla qualifica. La gara ha visto quindi Mercedes avanti, con le rosse che si sono fatte valere in corsa.

La Mercedes resta forte, ma in gara la Ferrari può incidere. La prima Sprint della stagione, disputata in Cina, come in Australia ha visto ancora la vittoria di George Russell, al secondo successo in carriera in una gara breve. Ma conforta il doppio podio per le rosse di Charles Leclerc e Lewis Hamilton. La Safety Car degli ultimi giri uscita per rimuovere l’Audi di Nico Hulkenberg rimasta ferma in curva 1 ha azzerato il distacco finale e fino a quel momento si era vista una Mercedes migliore nella gestione complessiva della potenza e delle gomme: Leclerc era distanziato di 5 secondi abbondanti. Ma è vero che la Mercedes non può addormentarsi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sprint Cina, Russell padrone ma la Ferrari c'è: Leclerc 2°, Hamilton 3°. Antonelli è 5° Articoli correlati Leggi anche: Hamilton esaltante, Russell vince la Sprint Race del GP Cina davanti a Leclerc: Antonelli penalizzato LIVE F1, GP Cina 2026 in DIRETTA: Hamilton si prende la testa della Sprint! Russell e Leclerc inseguono, 5° AntonelliCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4° giro/19 Straordinario il confronto tra Russell ed Hamilton e il ferrarista tiene la vetta. Tutti gli aggiornamenti su Sprint Cina Temi più discussi: Sprint Cina, Russell padrone ma la Ferrari c'è: Leclerc 2°, Hamilton 3°. Antonelli è 5°; F1, Gp Cina: le Mercedes volano in qualifica, Hamilton meglio di Leclerc | La griglia di partenza della gara Sprint; F1 Cina, Russell avvisa Ferrari: Siamo migliorati molto in partenza - News - Formula 1; Frederic Vasseur analizza le qualifiche Sprint in Cina: Leggermente più vicini a Mercedes, non usiamo la nuova ala per un motivo. Sprint Cina, Russell padrone ma la Ferrari c'è: Leclerc 2°, Hamilton 3°. Antonelli è 5°L'inglese conferma la superiorità della Mercedes e precede le rosse che sul passo gara convincono più che in qualifica. Risale la McLaren: quarto Norris. Kimi piantato al via è penalizzato per un inci ... msn.com F1: Cina, Russel vince la gara sprint davanti alle Ferrari(ANSA) - ROMA, 14 MAR - George Russell (Mercedes) ha vinto la gara sprint del Gran Premio di Cina davanti alle Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton. La gara è stata condizionata dall'ingresso d ... msn.com Russell conquista la Sprint Race in Cina, con una Ferrari più vicina e che centra il podio con Leclerc ed Hamilton #F1 #Formula1 #ChineseGP x.com George Russell vince la sprint in Cina! Secondo Charles Leclerc, seguito da Lewis Hamilton, protagonista di una bella lotta per la prima posizione con Russell durante i primi giri di gara. Quarto Lando Norris, seguito da Antonelli. Il pilota italiano, dopo una part - facebook.com facebook