F1 | a Miami vince Antonelli sesta la Ferrari di Leclerc

In occasione del quarto Gran Premio del Campionato di Formula 1 a Miami, Andrea Kimi Antonelli si è aggiudicato la vittoria, dopo aver già trionfato in Cina e Giappone. La Ferrari di Leclerc si è piazzata al sesto posto. La corsa si è svolta in un circuito che ha visto protagonisti vari piloti, con Antonelli che ha conquistato il primo posto.

AGI - Andrea Kimi Antonelli non si ferma più e, dopo aver vinto in Cina e Giappone, si prende anche il Gran Premio di Miami, quarto appuntamento del Mondiale di Formula 1. Il 19enne pilota bolognese della Mercedes vince dunque la terza gara consecutiva e allunga a +20 in classifica sul compagno George Russell, solamente quarto al traguardo. Ritrova smalto la McLaren, che mette Lando Norris in seconda e Oscar Piastri in terza piazza. I problemi di Leclerc. Problemi invece all'ala posteriore a due giri dalla fine per Charles Leclerc (Ferrari) che perde il podio, in favore di Piastri, e chiude sesto dietro Russell e Max Verstappen (Red Bull), quinto.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - F1: a Miami vince Antonelli, sesta la Ferrari di Leclerc Kimi Antonelli's Pole Lap | 2026 Chinese Grand Prix | Pirelli Notizie correlate F1, bene le Ferrari nelle libere di Miami. Leclerc primo, Hamilton 4° davanti a AntonelliLa lunga attesa degli amanti della Formula 1 è finalmente finita: dopo un lungo mese di pausa forzata, si è finalmente tornati a correre in pista. F1, Russell vince in Australia. Antonelli 2° davanti alle Ferrari di Leclerc e HamiltonDoppietta Mercedes nel primo Gp della stagione di Formula 1 con l’inglese che ha la meglio sul bolognese. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: A Miami Norris vince la gara sprint, terza la Ferrari di Leclerc; F1: Miami; Norris vince la gara sprint, terza la Ferrari di Leclerc; F1, Gp Miami: pole per Antonelli. Norris si prende la Sprint. VIDEO; F1 Miami, Sprint: 1-2 McLaren, vince Norris! Leclerc 3° davanti a Kimi - Risultati - Formula 1. F1 | Antonelli inarrestabile: vince anche a Miami e fa tris davanti alle McLaren. Ferrari in difficoltàAntonelli tiene a bada un arrembante Norris e vince anche a Miami, provando la prima fuga nel Mondiale della stagione. Le McLaren completano il podio, con Leclerc che lo perde a causa di un possibile ... it.motorsport.com F1: Miami; vince Antonelli su Norris, sesta la Ferrari di LeclercKimi Antonelli su Mercedes ha vinto il Gran Premio di Miami. Il pilota italiano, leader del Mondiale, ha preceduto la McLaren di Lando Norris e la McLaren di Oscar Piastri. Sesta la Ferrari di Charles ... ansa.it #Leclerc non soddisfatto della #Ferrari dopo le qualifiche La SF-26 non ha convinto il monegasco #F1 #MiamiGP - facebook.com facebook F1: Miami; Mercedes Antonelli in pole, terza la Ferrari di Leclerc. Seconda la Red Bull di Verstappen, sesto Hamilton #ANSA x.com