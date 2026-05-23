AGI - La Mercedes monopolizza le qualifiche Sprint del Gran Premio del Canada, sesto appuntamento del Mondiale di F1 (si corre domenica alle 22). Le Frecce d'Argento confermano le ottime sensazioni date nelle prove libere e si prendono la prima fila con George Russell (1'12"965) davanti ad Andrea Kimi Antonelli (+0"068), che aveva dominato le libere. Le parole di Russell. "Oggi mi sento alla grande, dopo Miami che è stata difficile. Non ho mai dubitato di me stesso e ho riacquistato sicurezza. Abbiamo fatto un passo in avanti rispetto alla scorsa gara e siamo riusciti a eccellere, ora ci concentreremo sulla gara di domani. In partenza vedremo cosa succederà sia nella Sprint che in gara lunga", le parole del pilota britannico, bravo a sfruttare un time attack non perfetto del giovane bolognese. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Canada, la Mercedes domina le qualifiche Sprint

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