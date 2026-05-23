Canada GP | Antonelli vola in Mercedes Ferrari in difficoltà

Durante il Gran Premio del Canada, Antonelli ha ottenuto un risultato positivo con la Mercedes, mentre la Ferrari ha incontrato difficoltà. La scuderia italiana fatica a ridurre il divario di potenza nei rettilinei, che penalizza le prestazioni in gara. Inoltre, le gomme di Hamilton in qualifica hanno provocato qualche errore, influenzando la sua posizione in griglia. Questi sono i punti principali analizzati dopo la gara.

? Punti chiave Come farà la Ferrari a colmare il gap di potenza nei rettilinei?. Perché le gomme di Hamilton hanno causato errori in qualifica?. Cosa ha causato l'incidente di Alonso che ha bloccato la sessione?. Quali problemi tecnici ha riscontrato Antonelli nel primo settore?.? In Breve Russell pole position con Antonelli secondo; McLaren di Norris e Piastri terza e quarta.. Hamilton quinto e Leclerc sesto dopo difficoltà con gomme rosse in SQ1 e SQ2.. Verstappen settimo; Alonso fermo in SQ2 per incidente e bandiera rossa a fine SQ1.. Sprint sabato ore 18:30; gara domenica 24 maggio alle ore 22:00 a Montreal.. Kimi Antonelli segna un tempo di 1:13. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Mercedes distrugge tutti in Canada!

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