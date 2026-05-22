La Mercedes fa paura anche a Montreal | Antonelli vola Ferrari prima inseguitrice

Durante la prima sessione di prove libere del GP del Canada 2026, la Mercedes ha dimostrato una forte presenza sul circuito di Montreal, con Andrea Kimi Antonelli che ha segnato il miglior tempo in 1’13”402. La Ferrari si posiziona come principale inseguitrice, mantenendo un buon passo rispetto agli avversari. La sessione ha mostrato una competitività elevata tra i team, con diverse vetture che hanno completato numerosi giri per affinare le impostazioni in vista delle qualifiche.

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La Mercedes si prende la scena nella prima e unica sessione di prove libere del GP del Canada 2026. Sul circuito cittadino di Montreal Andrea Kimi Antonelli ha firmato il miglior tempo in 1’13"402, confermandosi subito tra i principali favoriti del weekend Sprint. Alle sue spalle il compagno George Russell, staccato di 142 millesimi. Il dato più evidente è il margine costruito dalla Mercedes sul resto del gruppo. Antonelli e Russell hanno fato la differenza nel time attack con gomma soft, sfruttando anche il pacchetto di aggiornamenti portato dalla scuderia tedesca in Canada. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Mercedes da paura a Melbourne: Russell in pole, Antonelli stupisce. Ferrari indietroLe qualifiche del GP d’Australia inaugurano il Mondiale 2026 con un segnale fortissimo: la Mercedes è subito riferimento e si prende la prima fila. Mercedes 2.0: il pacchetto radicale per sfidare la Ferrari a Montreal? Punti chiave Come farà il nuovo pacchetto aerodinamico a garantire cinque decimi al giro? Quali modifiche strutturali permetteranno di risolvere il... La Mercedes fa paura anche a Montreal: Antonelli vola, Ferrari prima inseguitriceLa Mercedes si prende la scena nella prima e unica sessione di prove libere del GP del Canada 2026 . Sul circuito cittadino di Montreal Andrea Kimi Antonelli ha ... sportface.it Antonelli avvisa la Mercedes: Ferrari fa paura! #kimiantonelli #mercedes #f1 x.com Mercedes in Canada fa paura: occhi puntati sugli sviluppiWeek end delle prime volte, il prossimo in Canada, con Montreal ad accogliere il format Sprint (qui tutti gli orari delle sessioni) su un circuito storicamente magnanimo di gare divertenti e animate. msn.com