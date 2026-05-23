Durante il Gran Premio in Canada, il pilota ha concluso la gara in settima posizione, a causa di un problema tecnico sulla vettura RB22. La monoposto ha manifestato un difetto di stabilità che ha compromesso le traiettorie in corsa. In particolare, l’auto ha mostrato instabilità nell’assetto, influenzando le prestazioni nelle curve del circuito di Montreal. Questo problema ha limitato le possibilità di competitività del team durante la gara.

? Punti chiave Quale difetto tecnico specifico della RB22 ha bloccato Verstappen?. Come influisce l'instabilità dell'assetto sulle traiettorie di Montreal?. Perché la Mercedes è riuscita a superare il passo Red Bull?. Quali modifiche meccaniche preparano gli ingegneri per la Sprint?.? In Breve Mercedes domina con Russell e Antonelli davanti a Norris e Piastri.. Ferrari occupa la quarta fila con Hamilton e Leclerc a Montreal.. Isack Hadjar si classifica settimo insieme al compagno Verstappen.. Ingegneri Red Bull analizzano dati tecnici per correggere la RB22.. Max Verstappen si è classificato al settimo posto nelle qualifiche Sprint del Gran Premio del Canada 2026 a Montreal, dopo una sessione caratterizzata da evidenti difficoltà tecniche con la RB22. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Canada, crisi Red Bull: Verstappen settimo tra i problemi della RB22

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