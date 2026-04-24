Red Bull copia la genialata Ferrari | sulla RB22 di Verstappen a Silverstone spunta un'ala macarena

Durante il filming day a Silverstone, la vettura RB22 di Max Verstappen è risultata equipaggiata con un’ala anteriore che richiama il design “Macarena” della Ferrari. La soluzione, visibile nelle immagini condivise, richiama alcuni elementi distintivi già notati sulla monoposto di Maranello. La presenza di questa configurazione ha attirato l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori, che hanno osservato la somiglianza tra le due vetture in questa specifica componente aerodinamica.

Nel filming day di Silverstone la Red Bull RB22 di Max Verstappen ha mostrato una soluzione ispirata all'ala "Macarena" Ferrari. L'obiettivo è lo stesso: ridurre il drag sui rettilinei. Ma tra la versione di Milton Keynes e quella della SF-26 c'è una differenza evidente.🔗 Leggi su Fanpage.it

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