Verstappen | Red Bull in crisi dialogo con la FIA per

Max Verstappen ha dichiarato che la Red Bull sta attraversando un momento difficile e che sono in corso discussioni con la FIA riguardo alle regole tecniche. Il pilota ha confermato che il team sta cercando soluzioni per migliorare le prestazioni, mentre le conversazioni con gli enti regolatori continuano per trovare un accordo. La situazione rimane in evoluzione e sotto osservazione.

Max Verstappen ha affrontato apertamente il divario prestazionale della Red Bull rispetto ai rivali diretti, confermando colloqui con la FIA sul nuovo regolamento tecnico. Il pilota olandese si prepara per il Gran Premio di Cina a Shanghai, dove la squadra spera di recuperare terreno dopo un weekend australiano difficile. La situazione attuale vede la Mercedes in una posizione di forza e la Ferrari capace di imporsi nelle qualifiche, mentre la vettura RB22 mostra un potenziale non ancora completamente sfruttato. Le conversazioni istituzionali intraprese dal campione del mondo indicano un tentativo di correggere le dinamiche competitive attraverso modifiche normative future. 🔗 Leggi su Ameve.eu

