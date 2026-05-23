Can-Am Pulse | la prova su strada della naked elettrica canadese

Notizia in breve

La Can-Am Pulse, naked elettrica canadese, è stata testata su strada. La moto ha un design compatto e un motore senza emissioni, pensato per l’uso urbano. La batteria si ricarica in tempi rapidi e offre un’autonomia di circa 150 chilometri. La posizione di guida è ergonomica e la maneggevolezza è facilitata dal peso contenuto. La produzione dovrebbe iniziare entro l’anno.