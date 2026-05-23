Can-Am Pulse | la prova su strada della naked elettrica canadese
La Can-Am Pulse, naked elettrica canadese, è stata testata su strada. La moto ha un design compatto e un motore senza emissioni, pensato per l’uso urbano. La batteria si ricarica in tempi rapidi e offre un’autonomia di circa 150 chilometri. La posizione di guida è ergonomica e la maneggevolezza è facilitata dal peso contenuto. La produzione dovrebbe iniziare entro l’anno.
Per molti italiani, il nome Can-Am rimanda subito alla mente i muscolosi Atv e i particolari tre ruote Ryker e Spyder che da anni ne animano il listino. Eppure, quando nacque nei primi Anni 70, il marchio canadese era principalmente un produttore di motociclette da fuoristrada, attività che abbandonò a metà anni 80 per concentrarsi, dopo varie vicissitudini societarie, su mezzi dal taglio sportivo con più di due ruote. Lo scorso anno, quasi a sorpresa, si è materializzato l’atteso ritorno alle origini con le prime due moto griffate Can-Am in quasi quattro decenni, accomunate però da una scelta tutt’altro che nostalgica: quella della propulsione elettrica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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