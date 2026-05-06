BMW F450GS | la prova su strada e non della nuova bicilindrica bavarese con Easy Ride Clutch

Una nuova moto bicilindrica è stata messa alla prova su strada, con particolare attenzione alla sua compatibilità con la patente A2 e alla potenza di 48 CV. Il modello, denominato F450GS, si inserisce nel segmento delle moto di piccola cilindrata, cercando di offrire prestazioni divertenti e pratiche. La prova ha anche riguardato il sistema Easy Ride Clutch, presente sulla bicilindrica bavarese, che mira a semplificare l’esperienza di guida.

Quattrocentocinquanta, per competere nel sempre più agguerrito mercato delle piccole bicilindriche e dimostrare che ci si può divertire, e pure molto, con la patente A2 e “soli” 48 CV. “ GS ”, per calamitare verso il marchio i clienti più giovani, chi non può investire decine di migliaia di euro in uno sfizio a due ruote, o anche solo chi vuole una moto divertente senza strafare. Se questi sono gli obiettivi della nuova F450GS si può dire in partenza che Bmw li ha centrati in pieno. La nuova piccola della casa bavarese sostituisce la monocilindrica 310 ma non ne è il restyling. Al contrario, con i suoi 48 cv per 178 kg in ordine di marcia, la F450GS è una moto tutta nuova che mantiene (quasi) per intero quel che di buono si era visto nel concept mostrato a Eicma.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - BMW F450GS: la prova su strada e non della nuova bicilindrica bavarese con Easy Ride Clutch Bmw F 450 GS, la prova: facile e divertente, con o senza aiuto per la gestione della frizione Notizie correlate BMW iX3, prova su strada: la nuova piattaforma ha fatto centroBMW iX3 inaugura una nuova fase cruciale per il marchio tedesco: il modello rappresenta infatti il primo veicolo di serie basato sulla piattaforma... Leggi anche: Bmw F 450 GS, la prova: facile e divertente, con o senza aiuto per la gestione della frizione Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: All'EICMA Riding Fest in prova c'è anche la nuova BMW F 450 GS; BMW Motorrad protagonista all’EICMA Riding Fest 2026 con la nuova BMW F 450 GS; Nuova BMW F 450 GS: test ride dedicati all'EICMA Riding Fest 2026.; BMW F 450 GS: prova su strada e off-road, caratteristiche e prezzo della baby GS. BMW F 450 GS, la prova: facile e divertente, con o senza aiuto per la gestione della frizioneè in arrivo nella primavera 2026, con un prezzo di partenza di 7.590 euro . Quattro gli allestimenti a disposizione: oltre a quello standard, la casa bavarese propone la piccola adventure bicilindrica ... msn.com Concessionaria Honda Motor Line Matera. . NUOVA HONDA HORNET 750 E-CLUTCH & TRANSALP 750 E-CLUTCH. VIENI A SCORIRLE IN CONCESSIONARIA. - facebook.com facebook