NorthForge Dispatch | la moto elettrica canadese in divisa

NorthForge Dispatch è una moto elettrica canadese progettata per essere silenziosa, robusta e versatile, capace di operare in vari ambienti. La sua struttura resistente e l’alimentazione a zero emissioni la rendono adatta a differenti applicazioni. La moto si presenta come una soluzione moderna per servizi che richiedono efficienza e affidabilità in contesti dinamici.

Il panorama delle due ruote elettriche si arricchisce di un insolito progetto che non sembra avere nella sostenibilità la sua principale ragion d’essere. NorthForge, neonata azienda canadese nel settore della difesa, ha infatti appena presentato la sua “opera prima”, la Dispatch, una “motocicletta tattica” specificamente concepita per missioni militari di ricognizione, sorveglianza e supporto leggero, ovviamente non destinata alla vendita al grande pubblico. Non una semplice off-road a batteria, quindi, ma piuttosto un mezzo agile, pratico e silenzioso, capace di operare in contesti dove altri veicoli, incluse le tradizionali moto a propulsione endotermica, diventano più vulnerabili. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - NorthForge Dispatch: la moto elettrica canadese in divisa Articoli correlati Royal Enfield Flying Flea: la moto elettrica arriva a primavera 2026Royal Enfield Flying Flea C6 sarà la prima moto elettrica del gruppo indiano Eicher Motors e arriverà molto presto: entro la primavera del 2026. Draghi: "L'ordine globale è defunto. L'Europa rischia di venire divisa, deindustrializzata, divisa: serve un federalismo pragmatico"L'Europa «rischia di diventare subordinata, divisa e deindustrializzata, tutto in una volta», avverte Mario Draghi nel corso della cerimonia in cui... Contenuti e approfondimenti su NorthForge Dispatch Temi più discussi: NorthForge Dispatch: la moto elettrica tattica canadese pensata per le missioni militari segrete [GALLERY]; NorthForge Dispatch, ecco la moto elettrica militare per le missioni speciali di guerra.; Daytona 200: Josh Herrin rischia grosso ai box, prima colpisce un cameraman poi vince [VIDEO]. NorthForge Dispatch: la moto elettrica canadese in divisaSilenziosa, robusta e adattabile a diversi scenari operativi, la novità canadese punta a dimostrare come l’elettrificazione possa offrire vantaggi concreti anche in ambito militare ... gazzetta.it NorthForge Dispatch, ecco la moto elettrica militare per le missioni speciali di guerraUna moto elettrica pensata per l’uso militare. NorthForge Mobility lavora al progetto Dispatch, un veicolo leggero destinato a missioni di ricognizione e intelligence, capace di operare anche in ambie ... motorbox.com Dal Canada arriva la Dispatch, una moto da enduro elettrica progettata appositamente per uso militare. Silenziosa, robusta, capace di operare da -35 a +45 gradi e costruita al 100% con tecnologia canadese: è la risposta di NorthForge Mobility alla nuova stra - facebook.com facebook