Bimba di 22 mesi travolta dall’auto del padre a Campobasso | è gravissima

Da fanpage.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una bambina di 22 mesi è rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita dall’auto del padre in un incidente avvenuto a Portocannone, in provincia di Campobasso. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo non si sarebbe accorto della presenza della figlia mentre eseguiva una manovra. La bambina è stata trasportata in ospedale in codice rosso. Le forze dell’ordine stanno indagando sulla dinamica dell’incidente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il grave incidente a Portocannone, nella provincia di Campobasso: l'uomo non si sarebbe accorto della presenza della figlia mentre faceva manovra. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

News - Tragedia sullA5. Muore bimba di pochi mesi. Non è solo una notizia 7/12/2025

Video News - Tragedia sullA5. Muore bimba di pochi mesi. Non è solo una notizia 7/12/2025

Sullo stesso argomento

Bimba di 5 anni travolta da un’auto, è gravissimaPrato, 15 marzo 2026 – Gravissimo incidente in via Giulio Braga nella frazione di Tavola a Prato.

Amputata una gamba alla bimba di 18 mesi travolta dal tosaerba a Treviso, i medici: "È ancora gravissima"Alla bimba di 18 mesi che è rimasta incastrata nel tosaerba guidato dal padre in provincia di Treviso è stata amputata una gamba.

bimba di bimba di 22 mesiBimba di 22 mesi precipita dalle scale. Trasportata in eliambulanza al SalesiAttimi di grande apprensione nel primo pomeriggio di ieri a Castelplanio, dove una bambina di soli 22 mesi è stata protagonista di una brutta caduta all’interno delle mura domestiche. Intorno alle ... ilrestodelcarlino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web