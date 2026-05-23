Bimba di 22 mesi travolta dall’auto del padre a Campobasso | è gravissima
Una bambina di 22 mesi è rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita dall’auto del padre in un incidente avvenuto a Portocannone, in provincia di Campobasso. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo non si sarebbe accorto della presenza della figlia mentre eseguiva una manovra. La bambina è stata trasportata in ospedale in codice rosso. Le forze dell’ordine stanno indagando sulla dinamica dell’incidente.
Il grave incidente a Portocannone, nella provincia di Campobasso: l'uomo non si sarebbe accorto della presenza della figlia mentre faceva manovra. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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