Bimba di 22 mesi travolta dall’auto del padre a Campobasso | è gravissima

Notizia in breve

Una bambina di 22 mesi è rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita dall’auto del padre in un incidente avvenuto a Portocannone, in provincia di Campobasso. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo non si sarebbe accorto della presenza della figlia mentre eseguiva una manovra. La bambina è stata trasportata in ospedale in codice rosso. Le forze dell’ordine stanno indagando sulla dinamica dell’incidente.